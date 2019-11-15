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Родители Яны Болтынюк просят взыскать с Татаринцевых 20 миллионов

15.11.2019 16:52 3 726 Елена Французова, Фото автора.
Родители Яны Болтынюк просят взыскать с Татаринцевых 20 миллионов

В пятницу, 15 ноября, во второй половине дня слушания по делу об изнасиловании и убийстве Яны Болтынюк продолжились.

В суд вновь был вызван Андрей Марочкин. Напомним, по версии следствия, именно он помог братьям скрыть следы преступления, вывезя на своей машине тело Яны в лес. Однако в среду, 13 ноября,  Марочкин отказался от своих показаний. Поэтому было принято решение просмотреть на суде видеозапись со следственного эксперимента. Она была сделана летом 2019 года.

На записи Марочкин рассказывает следователям в присутствии понятых, как в 2014 году подъехал к палаткам на Байконуре.

- Мы здесь погрузили тело девушки. Здесь стояли Татаринцевы - Владимир и Евгений. Женька в крови был, - спокойным голосом рассказывает свидетель.

На следующем кадре он уже подробно описывает, как братья Татаринцевы и неизвестный у деревни Карачево отнесли тело девушки в лес. Сам же Марочкин в это время сидел в машине. Показал он и место, где расстался с братьями и неизвестным мужчиной.

- Может, что-то прокомментируете? – спросил судья у Марочкина после просмотра видеозаписи.

- Что? – спросил Марочкин.

- Ничего не хотите пояснить? – повторил свой вопрос судья. - Ваши показания, которые вы позавчера здесь давали, совершенно не похожи на то, что мы сегодня увидели.

- Мне, когда после ставки возили по этим местам, всё показывали, - сказал Марочкин.  

- Вы к сумке [убитой] не прикасались, девушку не видели, я вас правильно понял? - спросил судья.

- Да, - сказал Марочкин.

- Как вы объясните, что на сумке девушки, к которой, по вашим словам, вы не прикасались, обнаружены следы ваших запахов, как показала экспертиза? – поинтересовался судья.

- Если бы даже я её открывал, были бы отпечатки пальцев. Какие запахи? – удивлялся Марочкин.

- Какие ваши показания правдивые? – поинтересовался прокурор.

- Теперешние, - ответил Марочкин. – Я об этом узнал на очной ставке. Мне сказали, подтверждай и иди лечить ногу. Я [тогда] сломал ногу.

- Скажите мне точно, кто конкретно вас просил дать ложные показания. Это обвинение в преступлении, - взял слово прокурор. - Следователь, оперативный сотрудник? Если вы не подтвердите показания, то поедете со мной.

- Вот этот вот с Москвы приезжал, сейчас вспомню, - сказал Марочкин. Затем он невнятно назвал фамилию какого-то сотрудника Следственного комитета.

- Прежде, чем подтверждать, вас предупредили про дачу ложных показаний? Вы расписались, вы знаете. Если ваши показания ложные, то они обвинили людей в совершении особо тяжкого преступления. Как это так вы легко обвинили людей в совершении тяжкого преступления и спокойно жили, непонятно мне, - сказал судья.

- Кого я обвинил?

- Татаринцевых.

- Я просто подтверждал.

Добиться внятного ответа от Марочкина так и не удалось.

В конце заседания родители Яны предъявили гражданский иск к братьям Татаринцевым на сумму 20 миллионов 478 тысяч рублей. Это компенсация за моральный и материальный ущерб.

Братья Татаринцевы всё заседание сидели, понурив головы. Услышав про 20 миллионов, Владимир усмехнулся и что-то стал быстро говорить Евгению.

В понедельник, 18 ноября, слушания по делу продолжатся. В этот день должны дать свои показания братья Татаринцевы.

Напомним, что Яна Болтынюк пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки. Следствие длилось почти пять лет. За это время на причастность к преступлению было проверено больше 11 тысяч человек.

Обвиняемых установили по биологическим следам, обнаруженным на месте преступления. Сначала братья Татаринцевы дали признательные показания, заявив, что совершили преступление вместе со своим собутыльником, которого в тот день видели в первый и в последний раз. Однако на суде они заявили о своей невиновности.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: криминал яна болтынюк
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