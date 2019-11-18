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Мужчину расстреляли из автомата на окраине Калуги

18.11.2019 14:38 1 2171 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Мужчину расстреляли из автомата на окраине Калуги

55-летнему калужанину грозит до 15 лет колонии по обвинению в убийстве. На днях следователи завершили расследование уголовного дела. Само преступление произошло 5 июля в районе улицы Дубровица в Калуге.

По версии следствия, 55-летний калужанин находился на территории своего недостроенного дома и увидел 40-летнего мужчину, которого подозревал в краже стройматериалов и овощей со своего участка.

- Как пояснил обвиняемый, о фактах хищения имущества он в полицию не заявлял, а решил самостоятельно напугать мужчину, - рассказали в понедельник, 18 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Для этого он взял охолощенный автомат, переделанный под боевой, и подошел к потерпевшему. На просёлочной дороге между мужчинами произошёл словесный конфликт, затем драка, в ходе которой обвиняемый выстрелил в потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

В СК отмечают, что после этого обвиняемый оттащил тело в траву рядом с дорогой и убежал. Оружие и патроны были спрятаны в овраге недалеко от места убийства.

- Обнаружены и изъяты автомат, явившийся орудием преступления, револьвер, переделанный из сигнального в боевой, более 100 патронов, в том числе самодельных, более 60 банок с порохом, - говорится в сообщении следователей. - Каких-либо данных, подтверждающих совершение погибшим кражи имущества обвиняемого, получено не было.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: криминал
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