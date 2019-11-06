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Задержан мужчина, напавший с ножом на прохожего

06.11.2019 10:17 7 2511 Елена Французова
Задержан мужчина, напавший с ножом на прохожего

Мужчина, пырнувший ножом прохожего в центре Калуги, задержан. Об этом нашему изданию 6 ноября сообщил пострадавший. В пресс-службе УМВД России по Калужской области информацию подтвердили.

Напомним, что 19 октября на пересечении улиц Кирова и Московской на 42-летнего москвича напали с ножом. Пострадавший попал в больницу. 

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Автор
Елена Французова 
Тэги: криминал
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