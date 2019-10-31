Смерть в кафе: калужанину грозит 15 лет колонии

Калужская прокуратура направила в суд уголовное дело 28-летнего калужанина. Он проходит обвиняемым по делу об избиении в кафе на улице Карла Либкнехта, сообщила в четверг, 31 октября, пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в апреле этого года злоумышленник в пьяном виде находился в кафе-баре в компании своего знакомого, где между ним и другой компанией молодых людей на фоне алкогольного опьянения произошёл конфликт.
- Обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, - отмечают в прокуратуре. – Пострадавший скончался до приезда врачей.
Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.
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