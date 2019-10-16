Пенсионер и четыре дамы открыли тайное казино

На днях суд вынес приговор пяти жителям Воротынска. Мужчину и четырех женщин признали виновными в организации работы подпольного казино.
- 47-летний военный пенсионер организовал незаконный бизнес в складском помещении здания автосервиса, - рассказали в среду, 16 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - К работе мужчина привлек четырех местных жительниц, которые осуществляли функции операторов.
Казино работало около шести лет. Использовалось не менее 12 игровых автоматов.
В итоге женщины получили от 10 до 12 месяцев условного срока и по 100 тысяч штрафа, мужчина – три года условно и 500 тысяч штрафа.
- Изъятое в ходе следствия игровое оборудования, включая системные платы, подлежит уничтожению, - подчеркивают в СК. - Изъятые в ходе обыска деньги обращены в доход государства. У владельца игрового зала в целях обеспечения исполнения приговора изъят личный автомобиль. Приговор вступил в законную силу.
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