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Чиновница попалась на двух взятках

18.09.2019 16:43 6 1130 Дмитрий Ивьев
Чиновница попалась на двух взятках

Начальницу отдела управления муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами администрации Юхновского района подозревают в получении взяток. О возбуждении уголовного дела в среду, 18 сентября, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Следователи считают, что за 35 тысяч рублей чиновница помогла местному жителю оформить документы о перераспределении земель. А в другой раз за 45 тысяч она посодействовала местному жителю в аренде участка, подчеркивают в СК.

Расследование сейчас продолжается. По статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» женщине грозит до шести лет колонии.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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