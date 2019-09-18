Чиновница попалась на двух взятках

Начальницу отдела управления муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами администрации Юхновского района подозревают в получении взяток. О возбуждении уголовного дела в среду, 18 сентября, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Следователи считают, что за 35 тысяч рублей чиновница помогла местному жителю оформить документы о перераспределении земель. А в другой раз за 45 тысяч она посодействовала местному жителю в аренде участка, подчеркивают в СК.

Расследование сейчас продолжается. По статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» женщине грозит до шести лет колонии.

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