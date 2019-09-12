Мужчину убили из-за квартиры и вывезли в ковре

Одинокого обнинского пенсионера убили в его квартире 2,5 года назад. На днях следователи рассказали об итогах расследования. Дело передано в суд. На скамье подсудимых окажутся восемь участников преступной группы.
По версии следствия, 63-летний пенсионер Вооруженных сил намеревался переехать в Краснодарский край к своей знакомой, а перед этим продать свою квартиру в Обнинске. Но о его планах стало известно преступникам. Один из них, 56-летний калужанин, втерся в доверие и частенько приходил к обнинцу домой. Тот сам рассказал о скором переезде, и у злоумышленника возник зловещий план. По его заказу в конце января 2017 года двое жителей Украины убили обнинского пенсионера, тело завернули в ковер и вывезли в Мещовский район, где спрятали в подвале гаража.
Организатор преступления поехал в Крым, где через местную жительницу смог получить новый паспорт на имя убитого со своей фотографией. С помощью этого документа он переоформил квартиру и взял несколько кредитов.
Искать убитого начали только летом 2017-го, когда в полицию пришла его знакомая из Краснодарского края. И вскоре организатора убийства и двух украинцев нашли. По делу также проходят трое обнинцев и мужчина из Псковской области, которые помогали с квартирой, а также крымчанка, способствовавшая получению поддельного паспорта.
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