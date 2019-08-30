Застолбил себе статью: мужик внаглую украл опоры на глазах у всех

Интересно, что происходит в головах людей, когда они совершают преступления, подобные тому, о котором рассказала в пятницу, 31 августа, областная полиция?

Наверное, ничего. Вообще.

ЧП произошло на участке трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе. 42-летний житель Калуги приехал туда ночью на своем автомобиле. Он остановился на обочине и стал демонтировать вкопанные в землю опоры для сетки рабицы, которые установлены вдоль трассы.

Проезжавшие мимо автомобилисты обратили на мужичка внимание и сделали ему замечание. Мол, воровать-то нехорошо, хорошо бы не воровать.

Однако он сделал вид, что «моя твоя непонимайт» и продолжил вытаскивать опоры да грузить их в свою машину.

Сознательные автомобилисты, не будь дураки, не стали ввязываться в конфликт (и правда, кто знает, что у него в голове, вдруг ничего), а просто взяли и сфотографировали автомобильные номера вора.

Когда же он закончил своё тёмное дело и уехал, они попросту передали снимки полиции. Та, естественно, быстро вычислила мужчину и возбудила на него дело по статье «Грабеж». То есть открытое, а не тайное, как в случае с кражей, хищение чужого имущества.

Добычей гениального грабителя стали 12 опор общей стоимостью 19 тысяч рублей.

Правда, органы все их у него забрали, а взамен пообещали выдать полагающуюся ему по закону премию в размере от длительных исправительных работ до четырёх лет лишения свободы.