Застолбил себе статью: мужик внаглую украл опоры на глазах у всех

Интересно, что происходит в головах людей, когда они совершают преступления, подобные тому, о котором рассказала в пятницу, 31 августа, областная полиция?
Наверное, ничего. Вообще.
ЧП произошло на участке трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе. 42-летний житель Калуги приехал туда ночью на своем автомобиле. Он остановился на обочине и стал демонтировать вкопанные в землю опоры для сетки рабицы, которые установлены вдоль трассы.
Проезжавшие мимо автомобилисты обратили на мужичка внимание и сделали ему замечание. Мол, воровать-то нехорошо, хорошо бы не воровать.
Однако он сделал вид, что «моя твоя непонимайт» и продолжил вытаскивать опоры да грузить их в свою машину.
Сознательные автомобилисты, не будь дураки, не стали ввязываться в конфликт (и правда, кто знает, что у него в голове, вдруг ничего), а просто взяли и сфотографировали автомобильные номера вора.
Когда же он закончил своё тёмное дело и уехал, они попросту передали снимки полиции. Та, естественно, быстро вычислила мужчину и возбудила на него дело по статье «Грабеж». То есть открытое, а не тайное, как в случае с кражей, хищение чужого имущества.
Добычей гениального грабителя стали 12 опор общей стоимостью 19 тысяч рублей.
Правда, органы все их у него забрали, а взамен пообещали выдать полагающуюся ему по закону премию в размере от длительных исправительных работ до четырёх лет лишения свободы.
|
Лишившись ружья, догхантер взялся за вилы 30.08.2019 12:05
Занимательная математика: 1400 рублей = 9 лет строгого режима 27.08.2019 12:31
Калужские мошенники наживаются на потопе в Амурской области 27.08.2019 08:26
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: