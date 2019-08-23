Накосячил: ручная коса и буйный нрав довели мужчину до статьи

В пятницу, 23 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о возбуждении на кировчанина уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

- В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кировский» обратилась местная жительница и сообщила о поступившей в её адрес угрозе убийством, - сообщает ведомство. - Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что заявительница на придомовой территории косила триммером траву. Звук работающего инструмента не понравился соседу. Мужчина потребовал от женщины заглушить двигатель триммера и предложил продолжить борьбу с сорняками при помощи ручной косы, которую принес с собой.

Женщина отказалась, тогда мужчина вспылил и начал угрожать соседке убийством, размахивая при этом косой. Та настолько испугалась смерти от традиционного оружия Смерти, что вызвала полицию.

На 62-летнего мужичка, решившего поиграть в старуху с косой, завели уголовное дело. Теперь ему грозят исправительные работы, арест, либо лишение свободы до двух лет.