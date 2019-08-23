Накосячил: ручная коса и буйный нрав довели мужчину до статьи

В пятницу, 23 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о возбуждении на кировчанина уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
- В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кировский» обратилась местная жительница и сообщила о поступившей в её адрес угрозе убийством, - сообщает ведомство. - Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что заявительница на придомовой территории косила триммером траву. Звук работающего инструмента не понравился соседу. Мужчина потребовал от женщины заглушить двигатель триммера и предложил продолжить борьбу с сорняками при помощи ручной косы, которую принес с собой.
Женщина отказалась, тогда мужчина вспылил и начал угрожать соседке убийством, размахивая при этом косой. Та настолько испугалась смерти от традиционного оружия Смерти, что вызвала полицию.
На 62-летнего мужичка, решившего поиграть в старуху с косой, завели уголовное дело. Теперь ему грозят исправительные работы, арест, либо лишение свободы до двух лет.
|
Сотрудника колонии оштрафовали на 800 тысяч за взятки 21.08.2019 15:52
Бизнесмен торговал левым маслом под видом брендового 21.08.2019 11:46
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: