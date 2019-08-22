В голове ни бум-бум: группа малолеток обворовывала магазины и угоняла транспорт

В четверг, 22 августа, калужское управление следственного комитета заявило об окончании расследования дела группы подростков, которые обворовывали магазины, торговые павильоны, угоняли велосипеды. Всего следствие насчитало 39 эпизодов преступлений против собственности.
В состав группы входили 5 несовершеннолетних и двое совершеннолетних. Они занимались кражами с марта прошлого года по январь 2019-го.
- Добычей преступников стали продукты питания, велосипеды, мобильные телефоны, ноутбуки и другое имущество, - говорится в сообщении калужского СК. - Похищенное злоумышленники продавали для получения материальной выгоды.
Помимо этого один из подростков получил еще и обвинение в грабеже. В марте прошлого года он напал сзади на малолетнего школьника, который после учёбы шёл домой, закрыл ему рукой рот и довёл до крыльца ближайшего подъезда.
- Нападавший потребовал у мальчика отдать ему телефон, в противном случае угрожал ударить его о перила, - сообщает следствие. - От испуга мальчик отдал свой мобильный телефон, после чего обвиняемый скрылся.
А в июле этого же года тот же подросток с другом, тоже несовершеннолетним, угнали скутер, ключи от которого владелец по неосмотрительности оставил в замке зажигания.
Расследование завершено и дело направлено в суд. Вариант, при котором отдельные члены группы подростков получат реальные сроки, вполне реален.
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