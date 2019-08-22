Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 22 августа
$ 66.26 0.52
73.50 0.48
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

В голове ни бум-бум: группа малолеток обворовывала магазины и угоняла транспорт

22.08.2019 10:26 1 1342 Сергей ПЕТРОВ
В голове ни бум-бум: группа малолеток обворовывала магазины и угоняла транспорт

В четверг, 22 августа, калужское управление следственного комитета заявило об окончании расследования дела группы подростков, которые обворовывали магазины, торговые павильоны, угоняли велосипеды. Всего следствие насчитало 39 эпизодов преступлений против собственности.

В состав группы входили 5 несовершеннолетних и двое совершеннолетних. Они занимались кражами с марта прошлого года по январь 2019-го.

- Добычей преступников стали продукты питания, велосипеды, мобильные телефоны, ноутбуки и другое имущество, - говорится в сообщении калужского СК. - Похищенное злоумышленники продавали для получения материальной выгоды.

Помимо этого один из подростков получил еще и обвинение в грабеже. В марте прошлого года он напал сзади на малолетнего школьника, который после учёбы шёл домой, закрыл ему рукой рот и довёл до крыльца ближайшего подъезда.

-  Нападавший потребовал у мальчика отдать ему телефон, в противном случае угрожал ударить его о перила, - сообщает следствие. - От испуга мальчик отдал свой мобильный телефон, после чего обвиняемый скрылся. 

А в июле этого же года тот же подросток с другом, тоже несовершеннолетним, угнали скутер, ключи от которого владелец по неосмотрительности оставил в замке зажигания.

Расследование завершено и дело направлено в суд. Вариант, при котором отдельные члены группы подростков получат реальные сроки, вполне реален.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: криминал кража грабеж угон
Еще новости из рубрики «Криминал»

Эксгибиционист пытался рассмешить девочек и женщин своими причиндалами 22.08.2019 13:18

Сотрудника колонии оштрафовали на 800 тысяч за взятки 21.08.2019 15:52

За использование пиратских программ калужанин рискует попасть в тюрьму 21.08.2019 14:51

Бизнесмен торговал левым маслом под видом брендового 21.08.2019 11:46

Неудачник года: вор обронил жетон с личным номером на месте преступления 21.08.2019 09:25

Народные новости
606 6
Pushnoj
1647 5
Creator
3421 10
 logistkmk

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 24 августа, 12:00
Праздник: Первому в России музею бумаги 1 год!
Калужская область
сб 24 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
вс 01 сентября, 14:00
ШКОЛА 21 ВЕКА
Торговый комплекс «21 век»

Для детей

пт 23 августа, 09:00
Благотворительная акция "Помоги собраться в школу"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 13:00
Буль-буль шоу тайм
Городской Досуговый центр

Концерты

чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
пт 23 августа, 22:00
DJ Goring
PRO ART'S
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки

Кино

Angry Birds 2 в кино
UglyDolls. Куклы с характером
Король Лев
Эбигейл
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.