Бизнесмен торговал левым маслом под видом брендового

Два года лишения свободы или крупный штраф грозит предпринимателю, который продавал левое машинное масло под видом изготовленного четырьмя известными брендами.
Подробности в среду, 21 августа, рассказала калужская полиция. Преступление раскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Жуковскому району.
По версии оперативников, 47-летний предприниматель продавал масло неизвестного происхождения. Контрафактность продукции подтвердила экспертиза.
Ущерб, который понесли правообладатели торговых марок, за продукцию которых выдавали суррогат, оценили в 1,47 миллиона рублей.
Предприниматель ждет суда.
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