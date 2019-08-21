Бизнесмен торговал левым маслом под видом брендового

21.08.2019 11:46 1196

Два года лишения свободы или крупный штраф грозит предпринимателю, который продавал левое машинное масло под видом изготовленного четырьмя известными брендами.

Подробности в среду, 21 августа, рассказала калужская полиция. Преступление раскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Жуковскому району.

По версии оперативников, 47-летний предприниматель продавал масло неизвестного происхождения. Контрафактность продукции подтвердила экспертиза.

Ущерб, который понесли правообладатели торговых марок, за продукцию которых выдавали суррогат, оценили в 1,47 миллиона рублей.

Предприниматель ждет суда.