Вынесен приговор водителю, который насмерть сбил женщину в Калуге

Районный суд на днях вынес приговор 31-летнему жителю Перемышльского района, который в феврале насмерть сбил в Калуге 73-летнюю женщину. Авария произошла рано утром в районе Пучковского моста. Пенсионерка пересекала проезжую часть по «зебре».
- Обвиняемый за рулём «Мазды» двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, не учел сложные дорожные и метеорологические условия, вызванные темным временем суток и обледенелым дорожным полотном, - рассказали во вторник, 13 августа, в прокуратуре Калужской области. - Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость.
Пострадавшая скончалась на месте.
Виновника отправили в колонию-поселение на 2,5 года. Кроме того, в течение трёх лет мужчина не сможет садиться за руль. Двум родственникам погибшей он выплатит по 400 тысяч рублей.
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