Стрельба возле бара: пострадал случайный человек

Стрельба возле одного из баров произошла в Калуге. В среду, 7 августа, об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По версии полицейских, ранним утром между посетителями бара произошел конфликт. Один из мужчин достал пневматический пистолет.

- Уже на улице 46-летний гражданин произвел несколько выстрелов, в результате чего пострадал молодой человек, не участвующий в конфликте, но находящийся рядом с местом происшествия, - отмечают в УМВД.

Очевидцы вызвали полицию и медиков. Участников потасовки задержали, а пострадавшего парня с ранением брюшной полости отвезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.

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