Вынесен приговор братьям, которые убили обнинскую студентку

Во вторник, 6 августа, в Калуге областной суд вынес приговор двум братьям, которых признали виновными в жестоком убийстве и изнасиловании 19-летней студентки Марии Нечетной.
Мужчин признали виновными. Обоих отправили в колонию строгого режима на 19 лет. Хотя прокурор требовал наказания в 24 года. Кроме того, убийцы должны будут выплатить 3 миллиона рублей родственникам девушки из Обнинска в качестве морального ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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