Вынесен приговор братьям, которые убили обнинскую студентку

06.08.2019 17:06 685 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Во вторник, 6 августа, в Калуге областной суд вынес приговор двум братьям, которых признали виновными в жестоком убийстве и изнасиловании 19-летней студентки Марии Нечетной.

Мужчин признали виновными. Обоих отправили в колонию строгого режима на 19 лет. Хотя прокурор требовал наказания в 24 года. Кроме того, убийцы должны будут выплатить 3 миллиона рублей родственникам девушки из Обнинска в качестве морального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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