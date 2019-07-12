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Жестокое убийство студентки: начался суд над двумя братьями

12.07.2019 09:56 10 3856 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Жестокое убийство студентки: начался суд над двумя братьями

На днях в Калуге суд начал рассматривать уголовное дело двух братьев, которых обвиняют в убийстве 19-летней студентки. Жестокое преступление, напомним, произошло в апреле 2016 года.

Напомним, тогда, в ночь на 20 апреля, пропала юная студентка Института атомной энергетики Мария Нечётная, которая шла вечером с работы в общежитие, расположенное в лесу. Десятки людей, в том числе волонтёры отряда «Лиза Алерт», занимались её поисками. И через два дня обнаружили в лесополосе тело погибшей девушки.

Следователям сразу стало ясно, что это убийство. Но преступление было совершено «в обстоятельствах неочевидности», установить истину, несмотря на обнаруженные улики, оказалось очень трудно. Поиски преступников шли почти два года, и не только на территории Калужской области. Сотрудники Следственного комитета опросили более десяти тысяч человек, провели тысячи экспертиз.

В марте 2018 года оперативники задержали двух подозреваемых, жителей Обнинска – братьев Александра и Владислава К.

По версии следствия, они 20 апреля 2016 года ездили на машине и, увидев одинокую девушку, которая шла по обочине дороги в лесу, напали на неё, чтобы ограбить.

- Младший брат – Владислав – несколько раз ударил студентку бейсбольной битой, - говорится в материалах дела. - Потом к нему присоединился и старший. Жестоко избитую, но ещё живую девушку Владислав стащил с дороги в лесополосу.

- Продолжая свои преступные действия, направленные на причинение смерти, умышленно нанёс ей множественные удары бейсбольной битой в область головы, верхней части туловища и конечностей, - заявил на суде прокурор. - В это же время Александр, услышав удары и шум, вышел из машины и, увидев, что Владислав наносит удары девушке, принял решение о совершении совместного убийства потерпевшей, сопряженного с разбоем.

Следствие считает, что, услышав голоса прохожих, они оттащили девушку ещё глубже в лес и  продолжили избиение. Эксперты позже насчитали на теле убитой Марии 37 тяжёлых травм.

Обвиняемые, забрав вещи и деньги девушки, ушли с места преступления, сели в машину, но потом вернулись, чтобы найти её мобильный телефон, заявили на суде.

- Обнаружив, что Мария подаёт признаки жизни, братья приняли решение убить её путём нанесения ударов ножом в область шеи, - рассказал государственный обвинитель. - Владислав пошёл к автомобилю и принёс нож. В это время у Александра возник преступный умысел на совершение изнасилования. Взяв у Владислава нож, он сказал, что сам доведёт преступный замысел, направленный на лишение потерпевшей жизни.

В ходе суда старший из братьев – Александр – полностью признал свою вину в изнасиловании и убийстве, его младший брат – частично. Суд продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Тэги: криминал фоторепортаж
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