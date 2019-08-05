Убийство студентки: суд вынесет приговор обвиняемым братьям

В пятницу, 2 августа, состоялось заседание Калужского областного суда, на котором ожидалось вынесение приговора подозреваемым в убийстве 19-летней студентки обнинского Института атомной энергетики Марии Нечетной, произошедшем в ночь на 20 апреля 2016 года.
Напомним, что, по версии следствия, братья Александр и Владислав К. сначала избили девушку бейсбольной битой, а затем старший – Александр – ещё и изнасиловал Марию, а затем зарезал.
На прошедшем заседании Александр успел произнести небольшое последнее слово, в котором выразил сожаление в содеянном, а также подтвердил, что считает степень своей вины выше, чем у Владислава. Также Александр сказал, что был готов обратиться к пострадавшей стороне (видимо, речь шла о матери Марии – Наталье Нечетной, - прим. ред.), но её в зале суда не было.
На этом заседание фактически завершилось, а оглашение приговора перенесли на вторник, 6 августа.
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