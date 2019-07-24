Мусорный скандал: московские грузовики пропускали за взятку в 950 тысяч

В ближайшее время суд начнёт рассматривать дело мастера участка МУП «Благоустройство поселка Товарково». Его обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание – 12 лет колонии.

- Обвиняемый, работая в муниципальном предприятии на должности мастера автотранспортного участка, с июня 2018 года по январь 2019 года, обеспечивал беспрепятственный доступ грузового автотранспорта предпринимателя из Московской области на территорию полигона ТБО в Товарково, - рассказали в среду, 24 июля, в прокуратуре Калужской области.

На полигоне мусор выгружали без составления соответствующих договоров, считает следствие.

- За оказанные незаконные услуги мастер получил взятку в размере более 950 тысяч рублей, - считают в прокуратуре.

Напомним, в начале этого года в Товарково местные жители остановили грузовики, у которых поверх московских номерных знаков были прикреплены калужские номера.

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