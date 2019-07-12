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Калужская банда угнала машину и сожгла её по частям

12.07.2019 15:02 0 619 Дмитрий Ивьев
Калужская банда угнала машину и сожгла её по частям

Калужская полиция раскрыла дело об угоне и краже из авто. Преступления были совершены в Жилетово и Кондрово, рассказали в пятницу, 12 июля, в УМВД по Калужской области.

Преступниками оказались четверо молодых людей из Калуги. Двое из них – несовершеннолетние.

В одну из ночей они поехали в Жилетово, вскрыли припаркованную машину и украли магнитолу.

Через некоторое время ситуация повторилась. Но в этот раз преступники оказались в Кондрово и решили покататься на чужом авто. Доехав до гаража, молодые люди забеспокоились, что машину найдут полицейские.

- Чтобы скрыть улики, обвиняемые распилили транспортное средство, а затем сожгли все его части в поле, - отмечают в УМВД.

Владельцы авто оценили ущерб в 160 тысяч рублей.

Двум совершеннолетним преступникам назначен судебный штраф, а их малолетних знакомых ждут принудительные воспитательные меры.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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