Калужская банда угнала машину и сожгла её по частям

Калужская полиция раскрыла дело об угоне и краже из авто. Преступления были совершены в Жилетово и Кондрово, рассказали в пятницу, 12 июля, в УМВД по Калужской области.
Преступниками оказались четверо молодых людей из Калуги. Двое из них – несовершеннолетние.
В одну из ночей они поехали в Жилетово, вскрыли припаркованную машину и украли магнитолу.
Через некоторое время ситуация повторилась. Но в этот раз преступники оказались в Кондрово и решили покататься на чужом авто. Доехав до гаража, молодые люди забеспокоились, что машину найдут полицейские.
- Чтобы скрыть улики, обвиняемые распилили транспортное средство, а затем сожгли все его части в поле, - отмечают в УМВД.
Владельцы авто оценили ущерб в 160 тысяч рублей.
Двум совершеннолетним преступникам назначен судебный штраф, а их малолетних знакомых ждут принудительные воспитательные меры.
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