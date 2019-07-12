Калужская банда угнала машину и сожгла её по частям

Калужская полиция раскрыла дело об угоне и краже из авто. Преступления были совершены в Жилетово и Кондрово, рассказали в пятницу, 12 июля, в УМВД по Калужской области.

Преступниками оказались четверо молодых людей из Калуги. Двое из них – несовершеннолетние.

В одну из ночей они поехали в Жилетово, вскрыли припаркованную машину и украли магнитолу.

Через некоторое время ситуация повторилась. Но в этот раз преступники оказались в Кондрово и решили покататься на чужом авто. Доехав до гаража, молодые люди забеспокоились, что машину найдут полицейские.

- Чтобы скрыть улики, обвиняемые распилили транспортное средство, а затем сожгли все его части в поле, - отмечают в УМВД.

Владельцы авто оценили ущерб в 160 тысяч рублей.

Двум совершеннолетним преступникам назначен судебный штраф, а их малолетних знакомых ждут принудительные воспитательные меры.

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