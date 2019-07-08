Стрельба в Калуге: убит 40-летний мужчина

В пятницу, 5 июля, на улице Дубровица в деревне Волково на территории Калуги нашли тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением. По подозрению в его убийстве задержан 55-летний местный житель.
- В ходе проведения первоначальных следственных действий был установлен очевидец происшествия, а также личность погибшего и стрелявшего, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По версии следствия, 55-летний калужанин находился на территории своего недостроенного дома и увидел 40-летнего мужчину, которого подозревал в краже инструментов и стройматериалов со своего участка.
Место, где нашли тело.
Как пояснил обвиняемый, он хотел напугать незваного гостя, взял охолощенный автомат, переделанный под боевой, и в ходе конфликта произвел выстрел. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый оттащил тело в лес и избавился от автомата.
По «горячим следам» подозреваемого задержали сотрудники калужской полиции.
- Сотрудники уголовного розыска направились по адресу заподозренного лица, но, ни в доме, ни на участке никого не было, - рассказали нам в УМВД по Калужской области. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, адрес его фактического проживания.
Автомат изъят. У подозреваемого нашли 200 патронов, в том числе самодельных, и более 60 банок с порохом.
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