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Женщина рискует сесть на 5 лет за найденные деньги

02.07.2019 11:00 1 315 Дмитрий Ивьев
Женщина рискует сесть на 5 лет за найденные деньги

На днях в Калуге полицейские задержали 48-летнюю женщину, которую подозревают в краже. Во вторник, 2 июля, об истории рассказали в областной полиции.

- Женщина стояла в очереди в банкомат в одном из городских отделений банка, - отмечают в управлении МВД. - Мужчина, стоящий перед ней, предпринял попытку обналичить денежные средства, которая успехом не увенчалась. Так и не дождавшись купюр, гражданин забрал карту и покинул отделение банка. Когда подозреваемая подошла к платежному терминалу, она увидела купюры общей суммой 10 000 рублей, забрала их и распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело завели по статье «Кража». Максимальное наказание – пять лет колонии.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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