Застрелили и закопали: названа причина убийства в Медынском районе

Как мы уже рассказывали, в Медынском районе расследуется дело о похищении и убийстве 33-летнего мужчины из Сухиничей. Калужское региональное управление Следственного комитета в понедельник, 1 июля, подробнее рассказало об этом деле.

По версии следствия, в ночь на 26 июня в одной из деревень двое мужчин повздорили с 33-летним жителем Сухиничей, избили его и вывезли на тракторе в лес. Там один из предполагаемых преступников – ему 26 лет – застрелил жертву из незарегистрированного охотничьего ружья. Второй подозреваемый перевез тело в другое место и закопал.

- О конфликте между жителями деревни и приезжим узнали правоохранительные органы, - отмечают в СК. - Пытаясь направить сотрудников по ложному следу и не желая возвращаться в места лишения свободы, соучастники попросили пожилого местного жителя признаться в совершении убийства. С тем были проведены следственные действия, в ходе которых стало понятно, что он себя оговорил. В результате совместной работы следователей и полицейских удалось установить лиц, причастных к совершению преступлений. В ходе осмотра места происшествия с участием подозреваемых 30 июня было обнаружено место захоронения убитого.

На допросах задержанные пояснили, что намеревались проучить потерпевшего за то, что он неоднократно довольно распущенно вел себя с девушками из этой деревни.

На одного из подозреваемых завели дело по двум статьям – «Похищение человека группой лиц с применением оружия» и «Убийство», на второго – по статье «Похищение человека группой лиц с применением оружия». Расследование продолжается.

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