Похитили и убили: труп мужчины нашли в болоте

Калужские полицейские на днях по «горячим следам» задержали двух подозреваемых в похищении и убийстве человека. Это ранее судимые мужчины из Медынского района – 27 и 35 лет.

- Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, - рассказали предварительную версию в калужском управлении МВД в понедельник, 1 июля.

Тело убитого нашли в болотистой местности в 12 км от деревни Гусево Медынского района.

Расследованием уголовного дела будет заниматься Следственный комитет. О причинах конфликта пока не сообщается.

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