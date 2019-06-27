Педофил притворялся девочкой, чтобы получить фото голой школьницы

На днях задержан 38-летний житель города Новомосковск Тульской области. Мужчину подозревают в развращении 9-летней девочки из Боровского района.
- Потерпевшая переписывалась в социальной сети с 10-летней незнакомой девочкой и отправила ей свои фотографии в обнаженном виде, - рассказали 27 июня в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Следователем было дано поручение подразделению регионального УМВД по установлению лица, с которым велась переписка. Им оказался мужчина, который действовал в социальной сети под вымышленным именем, представляясь ребенком.
В квартире у подозреваемого провели обыск, изъят его компьютер. Мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии.
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