Добухались: одного виновника в смерти трёх человек арестовали, второй под подпиской

В пятницу, 21 июня, Следственный комитет сообщил об аресте до суда одного из фигурантов дела о пожаре, в котором погибли три человека.
Напомним, пожар произошел в Боровске 17 июня. В огне погибли 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и их 32-летний квартиросъемщик.
- По версии следствия, двое мужчин находились в квартире на втором этаже двухэтажного дома в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает ведомство. - Действуя легкомысленно, они разлили спиртосодержащую жидкость, из-за которой в квартире произошло возгорание, которое перекинулось на общий коридор… Сгораемые конструкции дома уничтожены полностью. Предполагаемые виновники пожара покинули дом.
Второй фигурант с учетом состояния здоровья (у него перелом пяточных костей) оставлен под подпиской о невыезде. На допросах оба подозреваемых дали признательные показания.
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