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Счёт на тысячи: следствие посчитало, сколько рыбы погибло в Протве

21.06.2019 08:33 1 138 Сергей ПЕТРОВ
Счёт на тысячи: следствие посчитало, сколько рыбы погибло в Протве

Как мы уже писали, в четверг, 20 июня, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели рыбы в Протве под Боровском.

Позже пресс-служба УМВД по Калужской области сообщило об ущербе, который нанесла эта экологическая катастрофа.

- В соответствии с расчетом отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области общее количество погибшей рыбы составило более 11 тысяч единиц различных видов, - говорится в сообщении ведомства.

Расследованием занимается отдел дознания ОМВД по Боровскому району. По предварительной версии, ущерб был причинен из-за перекрытия шлюзов плотины одним из обществ с ограниченной ответственностью (оно пока не называется). Из-за этого уровень воды упал.

- Указанные действия работников организации привели к снижению уровня воды в реке. В результате недостатка кислорода, растворенного в воде, произошла массовая гибель рыбы, - считают дознаватели полиции.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: криминал
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