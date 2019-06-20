Гибель рыбы в Протве: возбуждено уголовное дело

Как мы уже писали ранее, Росприроднадзор провел проверку по факту гибели рыбы в Протве и ее загрязнении и собирается взыскать 90,3 миллиона рублей компенсации вреда с калужского водоканала. Следом за этим ведомством к делу подключилась боровская прокуратура.
В четверг, 20 июня, она сообщила о возбуждении уголовного дела по итогам прокурорской проверки.
- Проверкой установлено, что гибель рыбы произошла вследствие недостатка в воде кислорода ввиду резкого уменьшения уровня воды в водном объекте, - говорится в сообщении прокуратуры. - При этом уменьшение уровня воды в водном объекте связано с проведением работ на гидротехническом сооружении (плотине), расположенном выше по течению от места массового гибели рыбы.
Помимо этого, прокуратура выявила признак преступления «Загрязнение вод». В рамках возбужденного по этой статье дела, будут разыскиваться конкретные виновники.
Им грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до трехмесячного ареста.
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