Полицейский начальник пошел под суд за нелегальную выдачу паспортов

В понедельник, 10 июня, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора сотруднику полиции, в чьи обязанности входила выдача паспортов РФ.



- Судебным следствием установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом органов внутренних дел, осуществил незаконную выдачу двух паспортов гражданина Российской Федерации иностранным гражданам, повлекшее незаконное приобретение ими гражданства Российской Федерации, - говорится в сообщении прокуратуры.

За это преступление он был приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей.

Правда, в силу приговор суда не вступил и может быть обжалован. В случае если его оставят в силе, уже бывшему полицейскому путь в органы будет заказан.