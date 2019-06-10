Полицейский начальник пошел под суд за нелегальную выдачу паспортов

В понедельник, 10 июня, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора сотруднику полиции, в чьи обязанности входила выдача паспортов РФ.
- Судебным следствием установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом органов внутренних дел, осуществил незаконную выдачу двух паспортов гражданина Российской Федерации иностранным гражданам, повлекшее незаконное приобретение ими гражданства Российской Федерации, - говорится в сообщении прокуратуры.
За это преступление он был приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей.
Правда, в силу приговор суда не вступил и может быть обжалован. В случае если его оставят в силе, уже бывшему полицейскому путь в органы будет заказан.
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