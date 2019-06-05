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«Чёрный банкир» получил штраф и условный срок за обналичку 950 миллионов

05.06.2019 11:36 6 602 Сергей ПЕТРОВ
«Чёрный банкир» получил штраф и условный срок за обналичку 950 миллионов

В среду, 5 июня, прокуратура Калусжкой области сообшила, что Обнинский городской суд приговорил к штрафу в 800 тысяч рублей и двум годам условно местного жителя, который помогал клиентам скрывать деньги от налогов. Его осудили за незаконную банковскую деятельность.

Мужчина с октября 2012 года по май 2015-го зарегистрировал на подставных лиц ряд фиктивных коммерческих организаций. 

- Злоумышленник изготовил печати указанных организаций, после чего стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем перевода на указанные ими банковские счета (транзита) или обналичивания, - сообщает прокуратура Калужской области.

Клиенты перечисляли деньги в эти фиктивные организации по договорам оказания услуг или поставки товаров. Мужчина обналичивал эти деньги и возвращал их клиентам за вычетом своей комиссии.

Таким образом он пропустил через счета своих фиктивных компаний порядка 950 миллионов рублей. Его комиссионные составили более 28 миллионов. Несложно посчитать, что за свои услуги осуждённый брал 3% от суммы.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
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