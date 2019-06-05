Ради миллиона мошенники прикинулись калеками

В среду, 5 июня, калужская полиция рассказала о поимке двух неординарных мошенников в Ульяновском районе. Двое местных жителей 1961 и 1978 годов рождения предоставили в собес поддельные документы, которые свидетельствовали о наличии у них тяжелых заболеваний.
На основании этой липы им назначили ежемесячные пенсии по инвалидности, которые они получали аж с 2012 года.
Всего государство выплатило первому жулику 523 тысячи рублей, второму 610 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Практически наверняка после суда деньги в казну мошенникам придётся вернуть.
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