Ради миллиона мошенники прикинулись калеками

В среду, 5 июня, калужская полиция рассказала о поимке двух неординарных мошенников в Ульяновском районе. Двое местных жителей 1961 и 1978 годов рождения предоставили в собес поддельные документы, которые свидетельствовали о наличии у них тяжелых заболеваний.

На основании этой липы им назначили ежемесячные пенсии по инвалидности, которые они получали аж с 2012 года.

Всего государство выплатило первому жулику 523 тысячи рублей, второму 610 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Практически наверняка после суда деньги в казну мошенникам придётся вернуть.