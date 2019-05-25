Женщину облили кислотой: вынесен приговор виновнице

На днях суд вынес приговор жительнице Кондрово, которая в январе в офисе кредитной организации плеснула уксусной кислотой в лицо девушке-менеджеру. Виновницу на три года отправили в колонию общего режима.

Жительницу Кондрово признали виновной в разбое. Она напала на пострадавшую, чтобы похитить деньги. Кислота использовалась в качестве оружия.

- Злоумышленница напала на сотрудницу и потребовала от нее выдачи денежных средств, при этом она продемонстрировала женщине стеклянную банку с уксусной кислотой, - рассказали в пятницу, 24 мая, в прокуратуре Калужской области. - После отказа выдать денежные средства, осужденная плеснула в лицо и на тело потерпевшей жидкость, находящуюся в стеклянной банке, причинив ей вред здоровью средней тяжести.

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