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Женщину облили кислотой: вынесен приговор виновнице

25.05.2019 09:01 0 1638 Дмитрий Ивьев

На днях суд вынес приговор жительнице Кондрово, которая в январе в офисе кредитной организации плеснула уксусной кислотой в лицо девушке-менеджеру. Виновницу на три года отправили в колонию общего режима.

Жительницу Кондрово признали виновной в разбое. Она напала на пострадавшую, чтобы похитить деньги. Кислота использовалась в качестве оружия.

- Злоумышленница напала на сотрудницу и потребовала от нее выдачи денежных средств,  при этом она продемонстрировала женщине стеклянную банку с уксусной кислотой, - рассказали в пятницу, 24 мая, в прокуратуре Калужской области. - После отказа выдать денежные средства, осужденная плеснула в лицо и на тело потерпевшей жидкость, находящуюся в стеклянной банке, причинив ей вред здоровью средней тяжести.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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