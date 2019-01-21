Женщина облила кислотой работницу кредитной организации

На днях в Кондрово напали на работницу кредитной организации. В преступлении подозревают местную 50-летнюю жительницу.
- В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работницу организации, после чего скрылась в неизвестном направлении, - рассказали в понедельник, 21 января, в УМВД по Калужской области.
По версии оперативников, женщина пошла на преступление, чтобы поправить материальное положение.
В банке был раствор кислоты. Потерпевшая попала в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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