Женщина облила кислотой работницу кредитной организации

На днях в Кондрово напали на работницу кредитной организации. В преступлении подозревают местную 50-летнюю жительницу.

- В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работницу организации, после чего скрылась в неизвестном направлении, - рассказали в понедельник, 21 января, в УМВД по Калужской области.

По версии оперативников, женщина пошла на преступление, чтобы поправить материальное положение.

В банке был раствор кислоты. Потерпевшая попала в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.