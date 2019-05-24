Стало известно, за что задержали чиновника в администрации Людиново

Как мы уже рассказывали, на днях в Людиново на рабочем месте задержали заместителя главы администрации района Владимира Фарутина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото с места задержания опубликовал сайт Людиново.ру.
В калужском региональном управлении Следственного комитета вечером 23 мая подробнее рассказали об этом деле.
- По версии следствия, заместитель главы администрации выявил у двух предпринимателей нарушения земельного законодательства, после чего предложил им оказать спонсорскую помощь району, пообещав закрыть глаза на данные нарушения, - отмечают в СК. - Предприниматели передали денежные средства не на специальный благотворительный счет, а непосредственно должностному лицу, которыми он, как полагает следствие, распорядился по своему усмотрению.
В пресс-службе УМВД по Калужской области уточняют, что речь шла о сумме в 25 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводится следственной группой. По месту службы и жительства замглавы следователями при оперативной поддержке регионального УФСБ и УМВД провели обыски. Подозреваемый был задержан на 48 часов.
23 мая Фарутину запретили определенные действия. В том числе встречи со свидетелями и потерпевшими, а также переговоры с использованием средств связи и интернета.
Сотрудники УЭБиПК УМВД по Калужской области проверяют возможную причастность чиновника к аналогичным преступлениям.
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