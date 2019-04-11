Мать битой избила спящую девочку

На днях в Обнинске суд вынес приговор 34-летней женщине, которая в октябре прошлого года битой избила свою 15-летнюю дочь.
- Подсудимая нанесла более 15 ударов битой по голове, телу и конечностям своей несовершеннолетней дочери, которая на тот момент спала, - рассказали 11 апреля в прокуратуре Калужской области. - В момент нанесения ударов женщина высказывала угрозу убийством, которую девочка, с учетом агрессивного поведения матери и применения биты воспринимала реально и опасалась осуществления угрозы.
Девочка со дня происшествия живёт в центре социальной помощи семье и детям, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
А её мать суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Труп мужчины нашли в калужском овраге 11.04.2019 11:45
Женщину убили на улице Московской 10.04.2019 12:55
Вынесен приговор убийцам, сбросившим женщину в ледяную реку 10.04.2019 11:50
Организаторов ещё одного казино на улице Кирова наказали в Калуге 09.04.2019 15:21
25-летний мужчина набросился с ножом на случайного прохожего 05.04.2019 16:51
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: