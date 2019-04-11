Мать битой избила спящую девочку

На днях в Обнинске суд вынес приговор 34-летней женщине, которая в октябре прошлого года битой избила свою 15-летнюю дочь.

- Подсудимая нанесла более 15 ударов битой по голове, телу и конечностям своей несовершеннолетней дочери, которая на тот момент спала, - рассказали 11 апреля в прокуратуре Калужской области. - В момент нанесения ударов женщина высказывала угрозу убийством, которую девочка, с учетом агрессивного поведения матери и применения биты воспринимала реально и опасалась осуществления угрозы.

Девочка со дня происшествия живёт в центре социальной помощи семье и детям, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

А её мать суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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