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Организаторов ещё одного казино на улице Кирова наказали в Калуге

09.04.2019 15:21 0 269 Дмитрий Ивьев, Фото: pxhere.com.
Организаторов ещё одного казино на улице Кирова наказали в Калуге

На прошлой неделе мы рассказывали, что суд оштрафовал организаторов подпольных казино на Кирова, 57а и Хрустальной, 8. А во вторник, 9 апреля, стало известно о наказании для калужан, которые заведовали игорным бизнесом в доме №74 на улице Кирова.

- Чтобы скрыть истинные преступные намерения, предприниматели заключили договор с букмекерской конторой, но на самом деле деятельность заведения была связана с проведением запрещенных на территории Калуги азартных игр, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Организаторы закупили 26 единиц игрового оборудования с соответствующем программным обеспечением.

В сентябре 2017 года игровые автоматы изъяла полиция. Но на их место купили 28 новых. Спустя пару месяцев подпольное казино прикрыли насовсем.

- Следствие считает доказанной в качестве незаконного дохода сумму в размере более одного миллиона рублей, - подчёркивают в СК.

Трое виновников оштрафованы на 300-350 тысяч рублей каждый.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: pxhere.com.
Тэги: криминал
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