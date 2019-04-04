Организатора казино на улицах Кирова и Хрустальной оштрафовали на 400 тысяч

На днях в Калуге суд оштрафовал четырёх местных жителей. 46-летний мужчина организовал подпольные казино на Кирова, 57а и Хрустальной, 8, а ещё три человека работали там администраторами.

- Калужанин приобрел 34 единицы игрового оборудования и разместил его в арендованных помещениях, - рассказали в четверг, 4 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Там он организовал проведение круглосуточных азартных игр, в качестве администраторов он привлек других калужан. В январе 2018 года деятельность игровых клубов была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении фигурантов было прекращено в связи с назначением судебных штрафов. Организатор выплатит 400 тысяч рублей, а администраторы - по 300 тысяч.

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