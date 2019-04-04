Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Четверг, 04 апреля
$ 65.16 0.31
73.17 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Месть на сотни тысяч: пьяные работники украли деньги и угнали погрузчик

04.04.2019 16:47 1 783 Дмитрий Ивьев
Месть на сотни тысяч: пьяные работники украли деньги и угнали погрузчик

Как мы уже рассказывали, в ночь на 1 апреля в Калуге на улице Тарутинской перевернулся погрузчик. В четверг в полиции подробнее рассказали об этом происшествии. Уже известно о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

В момент аварии погрузчиком управлял 26-летний мужчина. Инспекторы ГИБДД зафиксировали, что он был пьян, а документов на транспортное средство не имел. Кроме того, чуть больше месяца назад он уже попадался пьяным за рулём и лишился водительского удостоверения на 19 месяцев.

Погрузчик вместе с товарищем виновник аварии украл с территории производственной базы, говорят в полиции. В этой организации фигуранты дела как раз и работали. А на преступление пошли, по их словам, чтобы отомстить владельцу компании, который грозился их уволить.

- В ночь на 1 апреля они сорвали навесной замок и незаконно проникли на территорию базы, - рассказали в УМВД. - Сначала подельники повредили чужое имущество, а затем похитили из ангара 200 тысяч рублей. На обратном пути они прихватили погрузчик за 650 тысяч.

Интересно, что с места аварии один из мужчин убежал. И чтобы обеспечить себе алиби, он позвонил на мобильный телефон работодателя и сообщил, что неизвестный на погрузчике предприятия едет в районе Синих мостов.

Предполагаемым виновникам грозит до шести лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Резня в Малоярославце: вынесен приговор виновнику 04.04.2019 15:50

Организатора казино на улицах Кирова и Хрустальной оштрафовали на 400 тысяч 04.04.2019 15:35

Водитель «Пазика» заплатит миллион рублей семье сбитой женщины 03.04.2019 14:33

Вынесен приговор поджигателю, который уничтожил дом соседей 01.04.2019 15:50

Взятка через банкомат: полицейский попался на мошенничестве 01.04.2019 15:03

Народные новости
1321 3
bismark318
2871 28
klgtvr
2215 9
bismark318

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 05 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга

Для детей

пт 05 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
сб 06 апреля, 13:00
Детский спектакль «Мяугли»
Филармония

Концерты

пт 05 апреля, 19:00
«Я Вас любил...». Цикл программ «Очарование романса»
Филармония
сб 06 апреля, 19:00
«Импровизация». шоу телеканала ТНТ и Comedy Club
Филармония
пт 05 апреля, 20:00
Группа ДМЦ
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 06 апреля, 16:00
И. С. Бах и романтики
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Мы
Кладбище домашних животных
Пляжный бездельник
Шазам!
Блоги компаний

Сбербанк: навстречу клиенту

Сегодня 16:47

Газэнергобанк запустил обновленную версию интернет-банка и мобильного приложения.

Сегодня 12:50
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.