Месть на сотни тысяч: пьяные работники украли деньги и угнали погрузчик

Как мы уже рассказывали, в ночь на 1 апреля в Калуге на улице Тарутинской перевернулся погрузчик. В четверг в полиции подробнее рассказали об этом происшествии. Уже известно о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная в крупном размере».
В момент аварии погрузчиком управлял 26-летний мужчина. Инспекторы ГИБДД зафиксировали, что он был пьян, а документов на транспортное средство не имел. Кроме того, чуть больше месяца назад он уже попадался пьяным за рулём и лишился водительского удостоверения на 19 месяцев.
Погрузчик вместе с товарищем виновник аварии украл с территории производственной базы, говорят в полиции. В этой организации фигуранты дела как раз и работали. А на преступление пошли, по их словам, чтобы отомстить владельцу компании, который грозился их уволить.
- В ночь на 1 апреля они сорвали навесной замок и незаконно проникли на территорию базы, - рассказали в УМВД. - Сначала подельники повредили чужое имущество, а затем похитили из ангара 200 тысяч рублей. На обратном пути они прихватили погрузчик за 650 тысяч.
Интересно, что с места аварии один из мужчин убежал. И чтобы обеспечить себе алиби, он позвонил на мобильный телефон работодателя и сообщил, что неизвестный на погрузчике предприятия едет в районе Синих мостов.
Предполагаемым виновникам грозит до шести лет колонии.
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