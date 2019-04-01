Вилочный погрузчик опрокинулся на Тарутинской ночью

01.04.2019 09:53 233

В понедельник, 1 апреля, около часа ночи на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на Тарутинской улице в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.

Вилочный погрузчик опрокинулся на проезжую часть дороги. Водитель погрузчика получил травмы. Тяжесть их не указывается.

Всего на месте происшествия работало 9 человек и 3единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.