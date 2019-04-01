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Вынесен приговор поджигателю, который уничтожил дом соседей

01.04.2019 15:50 0 296 Дмитрий Ивьев
Вынесен приговор поджигателю, который уничтожил дом соседей

На днях суд вынес приговор 41-летнему жителю Медыни. Его признали виновным в поджогах соседских построек.

Началось всё год назад – в апреле 2018 года. Поссорившись с соседями, мужчина поджег горючие материалы, которые находились на террасе их дома. Загорелось крыльцо. Но хозяевам удалось самим потушить огонь.

Ещё один конфликт произошёл в сентябре.

- В ходе ссоры он пообещал ночью сжечь их дом, - рассказали в понедельник, 1 апреля, в прокуратуре Калужской области. - Следующей ночью злоумышленник поджег сарай, расположенный в непосредственной близости от дома его соседей. После возгорания сарая огонь перекинулся  на жилой дом. В результате пожара сарай, жилой дом и имущество были полностью уничтожены огнем.

На суде мужчина отрицал свою вину, заявляя, что следователи не доказали его причастность. Однако его всё равно признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 7 лет.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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