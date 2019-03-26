Калужанин отомстил подруге, рассказав о её ВИЧ

До двух лет колонии грозит 34-летнему калужанину, который распространил в интернете информацию о том, что у бывшей возлюбленной диагностирован ВИЧ. Об этом рассказали 25 марта в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, пара жила вместе, но потом они расстались, и мужчина затаил обиду.
- Используя мобильный телефон, он без ведома потерпевшей опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» её фотографию с текстом о наличии у женщины ВИЧ-инфекции, - отмечают в прокуратуре. - Считаем, что вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами.
В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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