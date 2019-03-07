Угонщика поймали в Больших Козлах

На минувших выходных в деревне Большие Козлы Перемышльского района угнали «Ниву». Сотрудники ДПС получили сообщение о преступлении в ночь на 3 марта.

- Экипаж незамедлительно выдвинулся на поиски данного транспортного средства, - рассказали 7 марта в УМВД по Калужской области. - Полицейские обследовали деревни Еловка и Большие Козлы.

В итоге машину нашли в том же населенном пункте, где её и угнали.

- Угонщиком оказался 21-летний молодой человек, который только недавно отбыл срок за аналогичное правонарушение, - подчёркивают в полиции.

Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

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