Угонщика поймали в Больших Козлах

На минувших выходных в деревне Большие Козлы Перемышльского района угнали «Ниву». Сотрудники ДПС получили сообщение о преступлении в ночь на 3 марта.
- Экипаж незамедлительно выдвинулся на поиски данного транспортного средства, - рассказали 7 марта в УМВД по Калужской области. - Полицейские обследовали деревни Еловка и Большие Козлы.
В итоге машину нашли в том же населенном пункте, где её и угнали.
- Угонщиком оказался 21-летний молодой человек, который только недавно отбыл срок за аналогичное правонарушение, - подчёркивают в полиции.
Теперь ему грозит до 5 лет колонии.
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