Три месяца красивой жизни

Карьера юного закладчика — назовём его Андрей — началась в мае прошлого года в Кондрово.

Непыльная работа

Листая, как обычно, ленту ВКонтакте, он наткнулся на заманчивое объявление, предлагавшее отличную работу на свежем воздухе со свободным графиком и еженедельным доходом от 30 до 60 тысяч рублей. Ни опыт, ни образование, ни какие-либо навыки не требовались — идеальный вариант для 17-летнего безработного с 9 классами образования. Андрей прошёл по указанной ссылке, где ему сказали, что все вопросы можно задать в мессенджере. Там он связался со своим будущим работодателем под ником Алина и с женским фото на аватарке. Задачи нового сотрудника оказались предсказуемы — бесконтак­тное распространение курительных смесей методом закладок. Андрей согласился. Затем парень выслал селфи с паспортом, раскрытым на странице с адресом регистрации. Обычно вместо этого ограничиваются денежным залогом, но то ли у Андрея не было денег, то ли «привязать» курьера с помощью такой фотографии организаторам показалось более надёжным вариантом. Кроме того, будущий закладчик отправил ещё и видео, на котором подтвердил, что соглашается на эту работу по собственной воле.

Наркофраншиза

Через несколько дней Андрей узнал, что HR одобрил его кандидатуру. На работу парень вышел аккурат в день защиты детей — 1 июня. Вернее, с этого дня началось его обучение. Получив инструкцию, он приступил к тренировке: нужно было заложить конфету или жвачку, отойти на 3 метра и сделать фотографию, затем отформатировать снимок в редакторе и нарисовать стрелку или крестик на месте тайника, а также сделать текстовое описание локации. Такой испытательный срок продлился 5 дней, после чего новый кладмен получил «оперативный псевдоним» и первое настоящее задание. Андрею скинули координаты места, где он нашёл пакет с наркотиками, которые он разложил по закладкам и сделал фото — всё, как учили. Зарплата оказалась сдельной, каждая закладка оценивалась в районе 250 рублей, и парень получал в неделю порядка 20 тысяч — для Кондрово сумма космическая. Однако Андрею захотелось большего, и на малой родине он проработал лишь до 10 июля. Работодатели пошли навстречу, сказав, что в Кондрово действительно мало потребителей, поэтому лучше перебраться в город покрупнее. На выбор предложили 3 варианта: Обнинск, Малоярославец и Людиново. Андрей склонился к последнему.

Срок жизни закладчика на свободе редко превышает несколько месяцев.

Закат карьеры

В Людиново юный закладчик прежде всего подыскал съёмную квартиру, где и ждал новых заданий. Со сменой города обновился и куратор. Он оставил координаты пакета с наркотиками, который требовалось забрать из Калуги. Съездив на автобусе в областной центр и обратно, Андрей всё же решил узнать, что именно он возит, и окончательно убедился, что это наркотик, но отступать было поздно. В Людиново он по требованию куратора купил набор начинающего фасовщика — изоленту, ювелирные весы и зип-пакеты — и принялся за дело. За первую неделю работоспособный парень сделал, по его словам, около 200 закладок и получил за труд уже 50 тысяч против 20 в Кондрово. Последняя поездка за товаром состоялась 15 августа, а 27 он расфасовал вещества по 76 пакетам и, как обычно, вышел вечером на работу, только вот не дошёл: в подъезде к нему подошли люди в штатском, представившие­ся сотрудниками полиции, и попросили пройти в отдел. Оказалось, что полицейские взяли Андрея в разработку, поскольку у официально нигде не трудоустроенного подростка вдруг неожиданно появились довольно крупные суммы денег. На досмотре были найдены все 76 пакетов, кроме того, в телефоне обнаружилась переписка с координатами тайников. Вещество было отправлено на экспертизу, которая подтвердила наркотик, и парень отправился ждать суда в СИЗО.

Суд

Процесс по делу Андрея состоялся в феврале этого года, а в декабре парень достиг совершеннолетия, хотя уголовная ответственность за такого рода преступления начинается с 16 лет. Судили Андрея по статье 228, часть 4, из-за огромной распространённости её ещё называют «народной». Следователям удалось доказать 28 эпизодов, хотя, очевидно, на самом деле их было значительно больше. В силу того, что на момент совершения преступлений Андрею не было 18, а также учитывая его сотрудничество со следствием, приговор вышел «вегетарианским» — 4 года по такой статье можно считать огромной удачей.

Статья подготовлена по материалам Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.