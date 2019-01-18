Вагончик тронется: железнодорожников арестовали за взятки

Начальники железнодорожных станций Азарово, Тихонова Пустынь, а также Перспективная Московской железной дороги задержаны при получении взяток, сообщает пресс-служба московского межрегионального Следственного управление на транспорте СКР 17 января. Общий их размер составил более 1 млн рублей.
За эти деньги железнодорожники готовили фиктивные документы по увеличению срока службы вагонов.
Остальные фигуранты уголовного дела - представители коммерческих организаций, двое из которых руководители. Кроме того, за неосуществление контрольных функций за своевременностью утилизации вагонов взятки передавались и ведущему специалисту департамента безопасности ОАО «РЖД».
Всего к уголовной ответственности привлечено 8 человек. Все обвиняемые заключены под стражу.
- Следствием проведена масштабная работа в 50 субъектах Российской Федерации, в том числе в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, установлено местонахождение 500 грузовых вагонов, которые незаконно эксплуатировались при перевозке грузов, - сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. - В настоящее время дальнейшая эксплуатация этих вагонов запрещена.
Арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 12 млн рублей - деньги на расчетных счетах и 4 квартиры.
Три должностных лица ОАО «РЖД» привлечены к дисциплинарной ответственности. Уголовные дела в отношении двух взяткодателей направлены в суд, остальные обвиняемые в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
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