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Вагончик тронется: железнодорожников арестовали за взятки

18.01.2019 09:35 1 2270 Сергей ПЕТРОВ
Вагончик тронется: железнодорожников арестовали за взятки

Начальники железнодорожных станций Азарово, Тихонова Пустынь, а также Перспективная Московской железной дороги задержаны при получении взяток, сообщает пресс-служба московского межрегионального Следственного управление на транспорте СКР 17 января. Общий  их размер составил более 1 млн рублей. 

За эти деньги железнодорожники готовили фиктивные документы по увеличению срока службы вагонов.

Остальные фигуранты уголовного дела -  представители коммерческих организаций, двое из которых руководители. Кроме того, за неосуществление контрольных функций за своевременностью утилизации вагонов взятки передавались и ведущему специалисту департамента безопасности ОАО «РЖД».

Всего к уголовной ответственности привлечено 8 человек. Все обвиняемые заключены под стражу.

- Следствием проведена масштабная работа в 50 субъектах Российской Федерации, в том числе в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, установлено местонахождение 500 грузовых вагонов, которые незаконно эксплуатировались при перевозке грузов, - сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. - В настоящее время дальнейшая эксплуатация этих вагонов запрещена. 

Арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 12 млн рублей - деньги на расчетных счетах и 4 квартиры.

Три должностных лица ОАО «РЖД» привлечены к дисциплинарной ответственности. Уголовные дела в отношении двух взяткодателей направлены в суд, остальные обвиняемые в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: криминал
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