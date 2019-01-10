Рецидивист отнял у пенсионера выпивку и закуску

10.01.2019 08:30 1097

Его задержали в момент злостного употребления похищенного.

В четверг, 10 января, УМВД по Калужской области сообщило о задержании грабителя, который отобрал у пенсионера сумку со спиртным и продуктами.

70-летний калужанин купил шампанское, водку и продукты на сумму 600 рублей в одном из магазинов Калуги. Однако донести до дома приобретённое не смог, так как в подъезде на него напал неизвестный, выхватил пакет из рук и сбежал.

Пенсионер позвонил в полицию, и та по горячим следам сумела задержать грабителя. К тому моменту 39-летний злодей уже вовсю употреблял похищенное. Личность задержанного установили быстро – он уже был неоднократно судим.

Как выяснилось, мужчина пришёл в магазин, где пенсионер делал покупки, чтобы одолжить у своей родственницы, которая там работает, денег на выпивку. Однако та отказала. В этот момент рецидивист и решился на грабёж. Он присмотрел пенсионера, проследил за ним, и в подходящий момент ограбил.

Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы по статье «Грабеж».