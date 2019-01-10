Рецидивист отнял у пенсионера выпивку и закуску

Его задержали в момент злостного употребления похищенного.
В четверг, 10 января, УМВД по Калужской области сообщило о задержании грабителя, который отобрал у пенсионера сумку со спиртным и продуктами.
70-летний калужанин купил шампанское, водку и продукты на сумму 600 рублей в одном из магазинов Калуги. Однако донести до дома приобретённое не смог, так как в подъезде на него напал неизвестный, выхватил пакет из рук и сбежал.
Пенсионер позвонил в полицию, и та по горячим следам сумела задержать грабителя. К тому моменту 39-летний злодей уже вовсю употреблял похищенное. Личность задержанного установили быстро – он уже был неоднократно судим.
Как выяснилось, мужчина пришёл в магазин, где пенсионер делал покупки, чтобы одолжить у своей родственницы, которая там работает, денег на выпивку. Однако та отказала. В этот момент рецидивист и решился на грабёж. Он присмотрел пенсионера, проследил за ним, и в подходящий момент ограбил.
Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы по статье «Грабеж».
|
Полицейский избил задержанного и пустил в ход электрошокер 09.01.2019 11:45
Машину калужанина угнали ради путешествия всей жизни 06.01.2019 12:06
Громкие дела: полицейских подозревают в мошенничестве 29.12.2018 16:05
Смертельный конфликт: мужчину избили и подожгли 27.12.2018 16:41
9-летнюю девочку пытались убить на улице 27.12.2018 11:11
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: