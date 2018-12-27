9-летнюю девочку пытались убить на улице

На днях суд вынес приговор 63-летнему мужчине, который 13 июля напал на 9-летнюю девочку в одной из деревень Жиздринского района. Его признали виновным в покушении на убийство.
- Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения затащил 9-летнюю девочку во двор дома, кинул ребенка на землю, закрыл рот и нос, а затем стал производить удушение, - рассказали 27 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Действия преступника были пресечены местными жителями.
Что послужило причиной такого поступка, виновник на суде пояснить не смог.
Ближайшие 9 лет преступник проведёт в колонии строгого режима.
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