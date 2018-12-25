На чиновника напали в его кабинете

40-летнему жителю Жуковского района грозит до 5 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

- В ответ на отказ исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения подписать документы, подозреваемый схватил его за руку, причинив физическую боль и телесные повреждения, а другой рукой взял служащего за затылок и начал склонять к столу, выражая свои требования, - рассказали во вторник, 25 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Расследование сейчас продолжается.

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