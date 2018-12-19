Полиция объявила о розыске мужчины

Калужская полиция в среду, 19 декабря, объявила о розыске мужчины, которого подозревают в серии краж из продуктовых магазинов, совершенных на территории области.

Приметы:

На вид 25-30 лет,

худощавого телосложения,

рост 185-190 см,

глаза светлые,

одет в куртку синего цвета с капюшоном,

брюки «горчичного» цвета,

на ногах ботинки черного цвета,

на голове шапка трикотажная черного цвета.

Если вам известна информация о местонахождении этого человека, звоните в полицию по телефону в Калуге 50-24-59, 02 или 102.