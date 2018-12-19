Полиция объявила о розыске мужчины

Калужская полиция в среду, 19 декабря, объявила о розыске мужчины, которого подозревают в серии краж из продуктовых магазинов, совершенных на территории области.
Приметы:
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Если вам известна информация о местонахождении этого человека, звоните в полицию по телефону в Калуге 50-24-59, 02 или 102.
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