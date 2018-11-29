Школьнику грозит 10 лет колонии

16-летнего школьника из Жиздры подозревают в попытке продать крупную партию наркотиков.

Парня задержали 25 ноября в Людиново. Полицейские нашли у него 22 пакета с наркотиками, которые он хотел оставить в закладках.

- При осмотре мобильного телефона подростка марки iPhone X обнаружены фотографии уже произведенных закладок, которые он отправлял потенциальным покупателям, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас расследование продолжается. Пока известно, что сам школьник наркотики не употреблял. Объявление о подобной подработке он увидел на одном из зданий города.

- Преступление, инкриминируемое подростку, является особо тяжким, - подчёркивают в СК. - С учетом несовершеннолетнего возраста задержанного ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также 28 ноября стало известно, что в людиновском СИЗО ожидает суда 17-летний житель Кондрово, который обвиняется в совершении 27 эпизодов распространения наркотиков. Объявление о подработке курьером обвиняемый нашел в социальной сети.