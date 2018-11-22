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Устроивший аварию полицейский перед этим отмечал праздник на работе

22.11.2018 15:33 4 1081 Дмитрий Ивьев
Устроивший аварию полицейский перед этим отмечал праздник на работе

Как мы уже рассказывали, в Калужской области суд недавно вынес приговор бывшему полицейскому. Мужчину признали виновным в совершении аварии, серьёзные травмы в которой получил другой мужчина.

В четверг, 22 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета рассказали некоторые подробности этого дела. ДТП произошло в День полиции – 10 ноября. Сотрудник правоохранительных органов отметил на работе праздник, выпил и пьяным сел за руль.

На «Шевроле Лачетти» он ехал по дороге в Жуковском районе в сторону Белоусово, вылетел на встречку и врезался в «Ниссан Альмера».

Серьёзно пострадал водитель «Ниссана». Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с переломами черепа, тупую травму грудной клетки и другие переломы и раны.

- Потерпевший длительное время находился в коме, а в настоящее время состояние его здоровья не позволяет вести полноценную жизнь, - подчёркивают в СК.

Бывший полицейский 2,5 года проведёт в колонии-поселении. Садиться за руль ему нельзя в течение трёх лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Тэги: криминал дтп
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