Хозяйка сгоревшей машины выместила зло на полицейских

На днях в Боровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней женщины, оскорбившей сотрудников полиции.
В сентябре у неё загорелась машина. На место приехали пожарные и полицейские.
- Сотрудники предложили женщине проехать в отделение для дачи объяснения, - рассказали в понедельник, 19 ноября, в прокуратуре Калужской области. – Но обвиняемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц начала высказывать в их адрес нецензурные оскорбления, унижая их честь и достоинство.
Автомобилистку отвезли в больницу для прохождения освидетельствования. Там она продолжила высказывать нецензурные оскорбления в отношении другого сотрудника полиции.
По уголовному делу женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей.
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