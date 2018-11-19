Хозяйка сгоревшей машины выместила зло на полицейских

На днях в Боровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней женщины, оскорбившей сотрудников полиции.

В сентябре у неё загорелась машина. На место приехали пожарные и полицейские.

- Сотрудники предложили женщине проехать в отделение для дачи объяснения, - рассказали в понедельник, 19 ноября, в прокуратуре Калужской области. – Но обвиняемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц начала высказывать в их адрес нецензурные оскорбления, унижая их честь и достоинство.

Автомобилистку отвезли в больницу для прохождения освидетельствования. Там она продолжила высказывать нецензурные оскорбления в отношении другого сотрудника полиции.

По уголовному делу женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей.

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