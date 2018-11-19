После смертельной аварии водитель пытался подкупить следователя

Как мы уже рассказывали, 14 ноября, на трассе А108 в Боровском районе рядом с Балабаново водитель минивена «Хендай» выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Хендай Акцент». Сзади в эту машину въехала «Лада Ларгус». На месте аварии до приезда «Скорой» скончался 23-летний водитель «Акцента».
А в понедельник, 19 ноября, стало известно о возбуждении в отношении водителя минивена ещё одного уголовного дела – за дачу взятки сотруднику полиции.
Момент аварии 14 ноября.
- На месте происшествия у предполагаемого виновника ДТП были получены образцы для исследования на состояние опьянения, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В соответствии с уголовным законодательством состояние опьянения при ДТП значительно увеличивает ответственность за преступление и влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.
По версии следствия, 18 ноября подозреваемый передал следователю органов внутренних дел 80 тысяч рублей за то, чтобы сотрудник не приобщал акт исследования на состояние опьянения к уголовному делу либо сфальсифицировал его результаты. Но сотрудник полиции рассказал всё руководству. Деньги передавались в ходе оперативного эксперимента.
Следователи опубликовали видео с пересчетом денег.
- После передачи денег житель Московской области был задержан с поличным, - подчеркнули в СК. - Следователи Следственного комитета провели осмотр кабинета коллеги из отдела полиции, изъяли 80 тысяч рублей, которые подозреваемый положил в рабочую папку сотрудника. На допросе подозреваемый полностью признался свою вину в даче взятки. Расследование по данному факту продолжается.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Убийство на праздниках: сначала выстрелил, а потом зарезал 19.11.2018 10:10
Мужчину убили за то, что он лёг на диван в кроссовках 14.11.2018 14:30
Вынесен приговор за поджог квартиры и нападение на полицейского 13.11.2018 16:48
28-летний мужчина едва не погиб, отмечая освобождение из колонии 13.11.2018 11:21
Убийцу заперли на месте преступления 11.11.2018 09:09
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: