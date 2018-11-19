После смертельной аварии водитель пытался подкупить следователя

Как мы уже рассказывали, 14 ноября, на трассе А108 в Боровском районе рядом с Балабаново водитель минивена «Хендай» выехал на встречную полосу и врезался в легковой «Хендай Акцент». Сзади в эту машину въехала «Лада Ларгус». На месте аварии до приезда «Скорой» скончался 23-летний водитель «Акцента».

А в понедельник, 19 ноября, стало известно о возбуждении в отношении водителя минивена ещё одного уголовного дела – за дачу взятки сотруднику полиции.



Момент аварии 14 ноября.

- На месте происшествия у предполагаемого виновника ДТП были получены образцы для исследования на состояние опьянения, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В соответствии с уголовным законодательством состояние опьянения при ДТП значительно увеличивает ответственность за преступление и влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

По версии следствия, 18 ноября подозреваемый передал следователю органов внутренних дел 80 тысяч рублей за то, чтобы сотрудник не приобщал акт исследования на состояние опьянения к уголовному делу либо сфальсифицировал его результаты. Но сотрудник полиции рассказал всё руководству. Деньги передавались в ходе оперативного эксперимента.

Следователи опубликовали видео с пересчетом денег.

- После передачи денег житель Московской области был задержан с поличным, - подчеркнули в СК. - Следователи Следственного комитета провели осмотр кабинета коллеги из отдела полиции, изъяли 80 тысяч рублей, которые подозреваемый положил в рабочую папку сотрудника. На допросе подозреваемый полностью признался свою вину в даче взятки. Расследование по данному факту продолжается.

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